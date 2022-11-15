Президент США рассказал, как прошла встреча с китайским лидером

10:51 15 ноября Киев, Украина





Об этом Байден заявил в понедельник, 14 ноября, во время пресс-конференции на Бали по результатам переговоров с главой КНР. Джо Байден призвал лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Северную Корею и предупредил, что Штаты обязательно отреагируют, если КНДР проведет новые ядерные испытания.Об этом Байден заявил в понедельник, 14 ноября, во время пресс-конференции на Бали по результатам переговоров с главой КНР.

"Я четко акцентировал президенту Си Цзиньпину, что, по моему мнению, они (китайская сторона - ред.) обязаны попытаться разъяснить Северной Корее, что те не должны проводить ядерные испытания с ракетами большой дальности", - отметил президент США

Иначе, по словам Байдена, США придется "принять определенные меры", которые будут иметь оборонительный характер против КНДР, однако не будут направлены против Китая. Байден также отметил, что это должно было бы послать четкий сигнал Пхеньяну.

"Мы будем защищать наших союзников, а также американскую землю и американские возможности", - отметил глава Белого дома, уточнив, что имеет в виду союзников в регионе - прежде всего Японию и Южную Корею.

В этом контексте он выразил уверенность, что Китай не ждет от КНДР дальнейших шагов, которые приведут к эскалации.



Байден также выразил убеждение, что рост напряженности в отношениях США с Китаем не перерос в новую холодную войну. Он признал, что Соединенные Штаты будут активно конкурировать с Китаем, однако не ищут конфликта с Пекином.