Президент США рассказал, как прошла встреча с китайским лидером

Джо Байден призвал лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Северную Корею и предупредил, что Штаты обязательно отреагируют, если КНДР проведет новые ядерные испытания.
Об этом Байден заявил в понедельник, 14 ноября, во время пресс-конференции на Бали по результатам переговоров с главой КНР.
Об этом Байден заявил в понедельник, 14 ноября, во время пресс-конференции на Бали по результатам переговоров с главой КНР.
Иначе, по словам Байдена, США придется "принять определенные меры", которые будут иметь оборонительный характер против КНДР, однако не будут направлены против Китая. Байден также отметил, что это должно было бы послать четкий сигнал Пхеньяну.
В этом контексте он выразил уверенность, что Китай не ждет от КНДР дальнейших шагов, которые приведут к эскалации.
Байден также выразил убеждение, что рост напряженности в отношениях США с Китаем не перерос в новую холодную войну. Он признал, что Соединенные Штаты будут активно конкурировать с Китаем, однако не ищут конфликта с Пекином.
Байден также выразил убеждение, что рост напряженности в отношениях США с Китаем не перерос в новую холодную войну. Он признал, что Соединенные Штаты будут активно конкурировать с Китаем, однако не ищут конфликта с Пекином.
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