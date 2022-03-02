05:33 08 Октябрь Киев, Украина

Сегодня, 8 октября, Президент США Дональд Трамп снова приступил к работе в Овальном кабинете Белого дома, несмотря на то, что ещё не завершил лечение от коронавируса COVID-19.



Об этом Трамп сообщил в видеообращении на своей странице в Twitter.



"Надеюсь вы меня узнали, это ваш любимый президент, и я стою напротив Овального офиса Белого дома. Один день назад я вернулся из военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где провел четыре дня", – рассказал он.



В Белом доме пояснили журналистам, что Трамп получил информацию об угрожающем США урагане "Дельта", а также - о переговорах с конгрессом по пакету мер стимулирования экономики.



У входа в крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, в последние часы несёт охрану морской пехотинец. Это означает, что президент - на рабочем месте.



Но при этом согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести к минимуму риск заражения других людей.