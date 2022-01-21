Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Член норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Йедде внесла кандидатуру Дональда Трампа в список номинантов на Нобелевскую премию мира.
Стать номинантом ему помогло содействие в установлении мира между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Ранее Тайбринг-Джедде также выдвинул кандидатуру Трампа в 2018 году после встречи президента США на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп тогда не получил награду.
Напомним, что Нобелевская премия мира - награда, которая ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло физлицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Она вручается с 1901 года.
Ранее Тайбринг-Джедде также выдвинул кандидатуру Трампа в 2018 году после встречи президента США на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп тогда не получил награду.
Напомним, что Нобелевская премия мира - награда, которая ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло физлицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Она вручается с 1901 года.
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