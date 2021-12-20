Президент Словакии приняла отставку премьера из-за скандала с российской вакциной

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку главы правительства Игоря Матовича после правительственного скандала, который вызвало решение премьера приобрести российскую вакцину.
Об этом пишет Aktuality.
Глава государства поручила министру финансов Эдуарду Гегеру сформировать новый кабинет.
В воскресенье, 28 марта, Матович объявил, что покинет свой пост. Правительственный кризис начался после того, как премьер заявил о намерении приобрести российскую вакцину от коронавируса Спутник V, несмотря на то, что препарат не получил одобрения местного регулятора и Европейского агентства лекарственных средств. Президент была недовольна решением Матовича, отметив, что глава правительства проигнорировал внешнеполитический курс страны.
Напомним, что в Словакии министр труда Милан Крайняк также уволился на фоне скандала со Спутником V.
Глава государства поручила министру финансов Эдуарду Гегеру сформировать новый кабинет.
В воскресенье, 28 марта, Матович объявил, что покинет свой пост. Правительственный кризис начался после того, как премьер заявил о намерении приобрести российскую вакцину от коронавируса Спутник V, несмотря на то, что препарат не получил одобрения местного регулятора и Европейского агентства лекарственных средств. Президент была недовольна решением Матовича, отметив, что глава правительства проигнорировал внешнеполитический курс страны.
Напомним, что в Словакии министр труда Милан Крайняк также уволился на фоне скандала со Спутником V.
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