Президент Словакии обратилась на русском языке к армии РФ

06:51 27 апреля Киев, Украина

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала российских военных прекратить войну в Украине и сложить оружие.

Обращение Чапутова опубликовала в Twitter.



Она назвала войну в Украине "нежеланной" и начатой "без всяких оснований". Чапутова подчеркнула, что россиянам никто не угрожал и не хотел причинить вреда, "но вред причиняете вы".

"Сегодня мы плачем над свидетельствами женщин, рассказывающих об ужасах, которые мы до недавнего времени не могли себе и представить. Я вижу лица десятков женщин, детей, мирных жителей, переживающих ужасную боль. Я вижу перед собой души людей, навсегда израненные страданиями", — отметила президент Словакии, говоря о зверствах россиян в Буче и других украинских городах.

Чапутова раскритиковала россиян, которые оправдывают вторжение в Украину словами об "освобождении".

"Но от чего вы хотели "освободить" Татьяну из Ирпеня, убитую вместе с двумя ее детьми русской гранатой? Когда они просто бежали по улице, которая должна была быть частью безопасного коридора. Или Алину из Гостомеля, которую изнасиловал один из вас в машине? Она даже не закричала, потому что рядом не было никого, кто бы мог ей помочь. Она думала только об одном: как выжить. От чего вы "освобождали" старенькую Веру из маленькой деревушки, которая могла быть матерью солдата, схватившего ее за горло так, что она начала задыхаться, а потом изнасиловавшего ее", — говорит глава Словакии.

Зузана Чапутова считает, что российские военные потеряли офицерскую честь и воинскую дисциплину.