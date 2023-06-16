Президент Сербии привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово

16:33 26 мая Киев, Украина





Как сообщает сербский новостной портал Novosti, об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич. Президент Сербии Александар Вучич привел армию страны в степень наивысшей боевой готовности в связи с напряжением в частично признанном Косово , где происходят столкновения между силами полиции и сербским населением региона.Как сообщает сербский новостной портал Novosti, об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич.

"Президент отдал приказ армии поднять боевую готовность на самый высокий уровень. Армия начала свою деятельность. То, что делает Курти ( премьер-министр Косово Альбин Курти — ред. ), ведет нас к красным линиям, это уже не игра, это угрожает безопасности всех людей, проживающих в этих районах", - отметил он.

Министр подчеркнул, что военные готовы к исполнению любого приказа Вучича. В то же время, он призвал сербское население частично признанной страны сохранять спокойствие.

"Мы выполним приказ Верховного главнокомандующего и сделаем то, что ожидается от сербской армии. Я говорю сербам в Косово, чтобы они были спокойны, не поддавались на провокации, сценарий, в котором их изображали бы преступниками. Террор против сербской общины продолжается. Важно сохранять спокойствие. и в то же время защищать свои права и свободы", - отметил Вучевич.

Ранее сербские СМИ сообщали об усложнении ситуации на севере Косово, где значительную часть населения составляют этнические сербы. По данным RTS, в здания органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане направились колонны полицейских бронемашин. При этом в больнице Косовской Митровицы журналистам сообщили, что из-за столкновений между полицией и протестующими в Звечани пострадали около десятка человек.



Также появились сообщения о столкновениях между косовскими спецназовцами и сербами, которые являются сотрудниками органов местного самоуправления. В этих населенных пунктах звучат сирены, предупреждающие об опасности, прерваны занятия в школах. При этом по пути к Лепосавичу жители возводят баррикады.



Ситуация на севере Косово обострилась после того, как накануне приняли присягу новые руководители органов местного самоуправления региона — косовские албанцы, поскольку сербы бойкотировали недавние муниципальные выборы.