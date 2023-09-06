Президент Румынии отрицает падение российских дронов на территории страны

07:54 06 сентября Киев, Украина

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны якобы не падали российские беспилотники, сообщает News.ro, ссылаясь на заявление, которое Клаус Иоганнис сделал перед журналистами.

Иоганнис заверил журналистов, что ни один дрон или ни одна его часть не достигла территории Румынии.
"Я могу вам сказать, что в Румынию не прибыло ни одной части, ни одного дрона или никакой другой части любого устройства. Мы полностью контролируем наше национальное пространство. Я проверил абсолютно все и могу успокоить население. Ничего не дошло до Румынии. Но да, мы обеспокоены, потому что эти нападения происходят на очень коротком расстоянии от румынской границы", - сказал президент Румынии.
По словам президента Румынии, во время последнего саммита страны НАТО определились с алгоритмом действий на случай, если "что-нибудь упадет на их территорию", но предупредил, что эта информация непублична.
"Безусловно, да, у нас есть сценарий. Да, у нас есть план на каждый возможный инцидент. Очевидно, это не значит, что мы хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы не хотим, чтобы эти инциденты происходили на территории НАТО, в этом случае в Румынии", - сказал Клаус Иоганнис.
Что известно о падении дронов рф в Румынии
Ночью 4 сентября россия атаковала юг Одесщины дронами типа Shahed-136. В двух общинах Одесщины попали и повредили складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий

Утром представитель МИД Олег Николенко со ссылкой на информацию от ГНСУ указал, что ночью во время массированной атаки в районе Измаильского порта в Одесской области российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.