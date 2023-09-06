Президент Румынии отрицает падение российских дронов на территории страны

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны якобы не падали российские беспилотники, сообщает News.ro, ссылаясь на заявление, которое Клаус Иоганнис сделал перед журналистами.
Иоганнис заверил журналистов, что ни один дрон или ни одна его часть не достигла территории Румынии.
Иоганнис заверил журналистов, что ни один дрон или ни одна его часть не достигла территории Румынии.
По словам президента Румынии, во время последнего саммита страны НАТО определились с алгоритмом действий на случай, если "что-нибудь упадет на их территорию", но предупредил, что эта информация непублична.
Что известно о падении дронов рф в Румынии
Ночью 4 сентября россия атаковала юг Одесщины дронами типа Shahed-136. В двух общинах Одесщины попали и повредили складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий
Утром представитель МИД Олег Николенко со ссылкой на информацию от ГНСУ указал, что ночью во время массированной атаки в районе Измаильского порта в Одесской области российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.
Ночью 4 сентября россия атаковала юг Одесщины дронами типа Shahed-136. В двух общинах Одесщины попали и повредили складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий
Утром представитель МИД Олег Николенко со ссылкой на информацию от ГНСУ указал, что ночью во время массированной атаки в районе Измаильского порта в Одесской области российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.
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