Президент Румынии отрицает падение российских дронов на территории страны

"Я могу вам сказать, что в Румынию не прибыло ни одной части, ни одного дрона или никакой другой части любого устройства. Мы полностью контролируем наше национальное пространство. Я проверил абсолютно все и могу успокоить население. Ничего не дошло до Румынии. Но да, мы обеспокоены, потому что эти нападения происходят на очень коротком расстоянии от румынской границы", - сказал президент Румынии.