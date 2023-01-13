Президент Польши согласовал развертывание в стране немецкого ЗРК Patriot

14:52 13 января Киев, Украина





Соответствующий документ подписал президент Польши



По данным радиостанции Informacyjna, после выходных в Польшу прибудут военнослужащие из Германии, обслуживающие пусковые установки.



Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих, которые вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot будут дислоцированы в Люблинском регионе. Местонахождение согласовывается с Оперативным командованием Вооруженных Сил по согласованию с руководством Министерства обороны, отмечает издание.



Отправка в Польшу пусковых установок Patriot вместе с обслуживающими систему военнослужащими является следствием событий в Пшеводове в конце прошлого года, говорится в материале. Тогда во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны рф элементы ракет упали на территорию Польши. В результате инцидента погибли два человека.



Как работают ЗРК Patriot

Зенитные ракетные комплексы Patriot в США стали разрабатывать 40 лет назад. Первый раз Patriot был использован в боях в начале 1990-х, во время войны в Персидском заливе.



Батарея ЗРК Patriot состоит из радара, пункта управления и пусковых установок (до восьми), каждая из которых имеет четыре ракеты. Цена одной батареи около миллиарда долларов.



Характеристики радиолокационной станции системы: Польские власти одобрили размещение в стране немецких военнослужащих для обслуживания пусковых установок Patriot , сообщает польское издание PR24.Соответствующий документ подписал президент Польши Анджей Дуда По данным радиостанции Informacyjna, после выходных в Польшу прибудут военнослужащие из Германии, обслуживающие пусковые установки.Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих, которые вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot будут дислоцированы в Люблинском регионе. Местонахождение согласовывается с Оперативным командованием Вооруженных Сил по согласованию с руководством Министерства обороны, отмечает издание.Отправка в Польшу пусковых установок Patriot вместе с обслуживающими систему военнослужащими является следствием событий в Пшеводове в конце прошлого года, говорится в материале. Тогда во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны рф элементы ракет упали на территорию Польши. В результате инцидента погибли два человека.Зенитные ракетные комплексы Patriot в США стали разрабатывать 40 лет назад. Первый раз Patriot был использован в боях в начале 1990-х, во время войны в Персидском заливе.Батарея ЗРК Patriot состоит из радара, пункта управления и пусковых установок (до восьми), каждая из которых имеет четыре ракеты. Цена одной батареи около миллиарда долларов.Характеристики радиолокационной станции системы:

максимальная высота перехвата цели – 24 километра;

максимальная дальность перехвата – 80 километров;

минимальная – три километра.

Впечатляет целые ЗРК Patriot управляемыми ракетами "земля - воздух". Максимальная дальность поражения колеблется от 40 до 160 км в зависимости от типа ракеты. Одновременно Patriot может уничтожать восемь целей и способен сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические.

"Проблема с системами Patriot в их сложности. Программа обучения для некоторых ремонтников длится почти год. Это также требует разветвленной цепи поставки. Поэтому это очень сложно. Это из той же категории, что и, например, реактивные самолеты. И Patriot, и такие самолеты были бы отличным пополнением во время послевоенного восстановления украинской армии. Но сложно принимать их на вооружение во время войны", - говорит Марк Канчиан.

Украинские военные будут обучать пользоваться системой в третьей стране, пояснили в Белом доме.



В общей сложности Patriot уже закупили 16 стран мира: Германия, Швеция, Испания, Румыния, Греция, Нидерланды, Япония, Кувейт, Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Иордания, Катар, Южная Корея.