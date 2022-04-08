Президент Польши призвал демонтировать Северный поток-2

20:03 07 апреля Киев, Украина





Проложенная по дну Балтийского моря труба, которая, как ожидалось, будет качать 55 млрд кубометров газа ежегодно, по словам Дуды, создает угрозу для всего Европейского союза. Газопровод «Северный поток-2», остановленный после вторжения России в Украину, должен быть демонтирован, заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда Проложенная по дну Балтийского моря труба, которая, как ожидалось, будет качать 55 млрд кубометров газа ежегодно, по словам Дуды, создает угрозу для всего Европейского союза.

«Мы по-прежнему полагаем, что «Северный поток-2» должен быть не только заблокирован, но и демонтирован», - сказал польский премьер в интервью CNN.

Проект стоимостью 10 млрд евро, из которых половину вложил «Газпром», а остаток - пять европейских энергокомпании, изначально был «политическим по природе, сказал Дуда: его целью было обогнуть территорию Польши, стран Балтии и Украины, дав России возможность «шантажировать газом страны Центральной Европы».

«Теперь мы ясно видим, что это в прямом смысле смертоносно для Европы», - добавил он.

«Северный поток-2», напомним, стал третьей попыткой Кремля обогнуть Украину газовой трубой. Первая - «Южный поток» - провалилась после аннексии Крыма, когда строительство трубы по дну Черного моря заблокировала Болгария.



Турецкий поток», который строили на инфраструктуре «Южного», столкнулся со сложностями в Турции. Анкара согласилась проложить лишь две нитки (одну для себя, вторую на экспорт) вместо четырех, на которые рассчитывал «Газпром». Экспортная мощность «Турецкого потока» составляет 15,75 млрд кубометров в год - одну шестую от украинского транзита.



Получив отпор в Турции, «Газпром» спешно взялся строить вторую нитку «Северного потока» на 55 млрд кубов. Проект планировали завершить к 31 декабря 2019 года - дате, когда заканчивался транзитный контракт с «Нафтогазом».



Но медлительность правительства Дании, которое почти год раздумывало с выдачей разрешения на работу в своих территориальных водах, затормозила стройку, а санкции США, введенные в конце декабря, - остановили ее, когда уложить оставалось чуть больше 160 км трубы.



Оказавшись в тупике, за три недели до истечения контракта с «Нафтогазом», российские чиновники были вынуждены сесть за стол переговоров, заключить новую транзитную сделку на 5 лет, а кроме того - выплатить 3 млрд долларов Украине по решению Стокгольмского арбитража.



Строительство «Северного потока-2» было продолжено, вопреки американским санкциям, и завершено в 2021 году. Но получить разрешение от газового регулятора Германии «Газпрому» так и не удалось.



В начале марте, после начала войны в Украине, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что рассмотрение заявки российской компании не актуально из-за «изменившихся условий».