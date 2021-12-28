Президент Польши наложил вето на закон о СМИ

07:20 28 Декабрь Киев, Украина

Президент Польши Анджей Дуда 27 декабря наложил вето на противоречивый закон о собственности СМИ, который, по словам критиков, был направлен на то, чтобы заставить замолчать принадлежащий США новостной канал TVN24.



«Я наложил вето», - сказал Дуда в телевизионном заявлении после резкой критики закона со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов.



Напомним, польские законодатели приняли этот закон в начале декабря.



Закон не позволил бы компаниям из-за пределов Европейской экономической зоны владеть контрольным пакетом акций польских медиа-компаний.



Это вынудило бы американскую группу Discovery продать контрольный пакет акций TVN, одной из крупнейших частных телеканалов Польши. TVN24 - его новостной канал.



Правительство утверждало, что закон защитит медиа-ландшафт Польши от потенциально враждебных субъектов, таких как Россия.



Дуда сказал, что согласен с этим принципом, но не следует применять его к существующим деловым и инвестиционным соглашениям.



Поверенный в делах США в Варшаве Бикс Алиу призвал Дуду наложить вето на законопроект, заявив, что Вашингтон «крайне разочарован» этим законодательством.



«Мы ожидаем, что президент Дуда будет действовать в соответствии с предыдущими заявлениями, чтобы использовать свое лидерство для защиты свободы слова и бизнеса», - сказал Алиу ранее.



Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд ранее также заявил, что предлагаемый закон представляет «серьезную опасность для свободы СМИ и плюрализма в Польше».



В начале этого месяца тысячи поляков протестовали против закона у президентского дворца в Варшаве, многие в толпе размахивали флагами ЕС и скандировали «Свободные СМИ!».



Discovery заявил, что закон «должен насторожить любое предприятие, инвестирующее в Польшу, и всех, кто заботится о демократии и свободе прессы».



Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) уже контролирует общественную телекомпанию TVP, которая стала рупором правительства, и большую часть региональной прессы.



С момента избрания ПиС к власти в 2015 году Польша опустилась на 46 позиций в мировом рейтинге свободы прессы «Репортеры без границ» и заняла 64-е место.