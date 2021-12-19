Президент Палестины призвал Израиль не подрывать решение о создании двух государств

Президент Палестины Махмуд Аббас предупредил Израиль не подрывать видение решения о создании двух государств, которое поддерживается международным сообществом.
«Подрыв решения о сосуществовании двух государств побудит центральный совет Организации освобождения Палестины принять решительные меры», - сказал Аббас в телеобращении.
Предупреждение прозвучало всего через несколько дней после того, как Израиль одобрил строительство 372 единиц поселения в городе Хеврон на юге Западного берега, по сообщениям израильских СМИ.
Он добавил, что палестинцы «никогда не примут продолжения (израильской) оккупации земли и палестинского народа».
«Палестинская сторона все еще надеется на достижение справедливого и всеобъемлющего мира в соответствии с решением о создании двух государств и международной резолюцией под эгидой международного квартета», - сказал Аббас.
Напомним, прямые мирные переговоры между Израилем и Палестиной были приостановлены в конце марта 2014 года из-за глубоких разногласий по вопросам, связанным с еврейскими поселениями и признанием палестинского государства на границах 1967 года.
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