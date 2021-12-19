Президент Палестины призвал Израиль не подрывать решение о создании двух государств

08:03 01 Декабрь Киев, Украина

Президент Палестины Махмуд Аббас предупредил Израиль не подрывать видение решения о создании двух государств, которое поддерживается международным сообществом.



«Подрыв решения о сосуществовании двух государств побудит центральный совет Организации освобождения Палестины принять решительные меры», - сказал Аббас в телеобращении.



Предупреждение прозвучало всего через несколько дней после того, как Израиль одобрил строительство 372 единиц поселения в городе Хеврон на юге Западного берега, по сообщениям израильских СМИ.



Он добавил, что палестинцы «никогда не примут продолжения (израильской) оккупации земли и палестинского народа».



«Палестинская сторона все еще надеется на достижение справедливого и всеобъемлющего мира в соответствии с решением о создании двух государств и международной резолюцией под эгидой международного квартета», - сказал Аббас.



Напомним, прямые мирные переговоры между Израилем и Палестиной были приостановлены в конце марта 2014 года из-за глубоких разногласий по вопросам, связанным с еврейскими поселениями и признанием палестинского государства на границах 1967 года.