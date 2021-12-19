Президент Пакистана поздравил президента Турции с открытием мечети Айя-София

13:49 27 Июль Киев, Украина

400;">Президент Палестины Махмудом Аббас, в поздравлении Эрдогана с возобновлением работы мечети Айя-София, выразил надежду на то, что этот шаг благоприятно скажется на “исламском мире”.

В канцелярии президента Эрдогана сообщили о поздравлениях Палестинского лидера с первым пятничным намазом, проведенном в мечети в Стамбуле.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров Махмуд Аббас выразил удовлетворение в связи с открытием мечети Айя-Софии и передал свои поздравления нашему президенту и турецкому народу. Аббас выразил надежду, что это историческое событие благоприятно скажется на исламском мире. В ходе переговоров также обсуждались турецко-палестинские отношения и региональные события", - отмечается в распространенном коммюнике.

Кроме того, Эрдоган заверил Аббаса, что Турция продолжит поддерживать Палестину.