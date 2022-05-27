Президент Молдовы созвала на 27 мая заседание Высшего совета безопасности

09:46 27 мая Киев, Украина

Президент Молдовы Майя Санду созвала на 27 мая заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить стремительный рост цен.



Об этом сообщает Newsmaker.



Чиновники обсудят, как повлияет на положение страны на рост цен на энергоносители и какие механизмы нужны для энергетического и продовольственного рынка.



Перед этим Нацбанк Молдовы представил прогноз, согласно которому в третьем квартале 2022 года инфляция в Молдове может достигнуть 31%, но дальше ожидаемо снизится.