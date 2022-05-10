Президент Литвы раскритиковал русских

Он назвал историю России "двусмысленной" и удивляется: как страна, которая пережила столько мучений, докатилась до того, что сама стала причиной боли, мучений и смертей.

"Остается лишь пожелать и выразить надежду на то, что в этот день, который российское общество должно бы по-настоящему праздновать как победу над другим агрессором, другим оккупантом, будет и время задуматься о том, что сегодня они такие же агрессоры, а иногда и более жестокие, чем нацисты во время Второй мировой войны", – сказал Науседа.

По его мнению, российское общество все еще ищет место, в котором могло бы чувствовать себя в безопасности, успокоиться и отказаться от мессианства и имперских идей.

"Все другие страны очень ясно знают, чего хотят, а Россия между тем мечется. И, быть может, это было бы только ее проблемой, но, к сожалению, это метание больно сказывается на соседних странах, поскольку это метание связано с экспансивной внешней политикой России", – добавил Науседа.