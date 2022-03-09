Президент Кыргызстана уходит в отставку

11:52 15 Октябрь Киев, Украина

Пресс-служба президента Кыргызстан а Сооронбая Жээнбекова сообщила о том, что сегодня, 15 октября, глава государства объявил о сложении полномочий.



"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в заявлении.



"Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам”, - заявил Жээнбеков.



Накануне Жээнбеков обещал, что уйдет в отставку после парламентских выборов, дату которых должны назвать в ближайшие месяц-два.



