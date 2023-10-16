Президент Колумбии сравнил ЦАХАЛ с нацистами, Израиль ответил

09:13 16 октября Киев, Украина

Израиль объявил о прекращении экспорта в Колумбию услуг и средств безопасности после того, как колумбийский президент Густаво Петро сравнил израильскую армию с нацистами, когда его попросили осудить нападение ХАМАС.

Об этом сообщил спикер МИД Израиля Лиор Хайат.



Также Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Колумбии Маргариту Манхарес для беседы после комментариев колумбийского президента Густаво Петро.

"На встрече послу ясно дали понять, что заявления ее президента были восприняты в Израиле с шоком, учитывая варварскую террористическую атаку ХАМАС, во время которой было убито более 1300 израильтян и похищено более 150 невинных мирных жителей", - написал спикер Лиор.

Представитель МИД Израиля Лиор Хаят также добавил, что Израиль осуждает заявления президента Колумбии, которые являются поддержкой ужасающих действий террористов ХАМАС, разжигают антисемитизм, наносят ущерб представителям государства Израиль и угрожают безопасности еврейской общины в Колумбии.

"Первой мерой в ответ Израиль решил прекратить экспорт безопасности в Колумбию", — сообщил Хаят.

В ответ Густаво Петро заявил, что не опасается дипломатического разрыва с Израилем и призвал Латинскую Америку поддержать Колумбию.

"Если нам придется приостановить внешние отношения с Израилем, мы их прекратим. Мы не поддерживаем геноциды. Президента Колумбии не оскорбляют. Я призываю Латинскую Америку продемонстрировать подлинную солидарность с Колумбией. А если этого не произойдет, то последнее слово скажет развитие истории", - написал глава Колумбии.

Несколько дней назад президент Колумбии Густаво Петро опубликовал видео, на котором министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о "полной блокаде" и прекращении поступления продовольствия и топлива в Газу, где проживает 2,3 миллиона человек.

Esto decían los Nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Isreaelies y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional.



Este discurso del odio si prosigue solo traerá un holocausto. https://t.co/9missB9LwN — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2023