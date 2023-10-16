Президент Колумбии сравнил ЦАХАЛ с нацистами, Израиль ответил

Израиль объявил о прекращении экспорта в Колумбию услуг и средств безопасности после того, как колумбийский президент Густаво Петро сравнил израильскую армию с нацистами, когда его попросили осудить нападение ХАМАС.
Об этом сообщил спикер МИД Израиля Лиор Хайат.
Также Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Колумбии Маргариту Манхарес для беседы после комментариев колумбийского президента Густаво Петро.
Также Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Колумбии Маргариту Манхарес для беседы после комментариев колумбийского президента Густаво Петро.
Представитель МИД Израиля Лиор Хаят также добавил, что Израиль осуждает заявления президента Колумбии, которые являются поддержкой ужасающих действий террористов ХАМАС, разжигают антисемитизм, наносят ущерб представителям государства Израиль и угрожают безопасности еврейской общины в Колумбии.
В ответ Густаво Петро заявил, что не опасается дипломатического разрыва с Израилем и призвал Латинскую Америку поддержать Колумбию.
Несколько дней назад президент Колумбии Густаво Петро опубликовал видео, на котором министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о "полной блокаде" и прекращении поступления продовольствия и топлива в Газу, где проживает 2,3 миллиона человек.
Esto decían los Nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Isreaelies y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional.— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2023
Este discurso del odio si prosigue solo traerá un holocausto. https://t.co/9missB9LwN
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