Президент Казахстана Токаев назвал мятеж ЧВК Вагнер "внутренним делом россии"

15:03 24 июня Киев, Украина

По всей видимости, путин уже не рассчитывает на помощь ОДКБ в сложившейся ситуации. Но, вспоминая помощь россии в подавлении волнений в Казахстане, Кремль в тайне надеялся на ответную помощь. Произошел даже телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Кремля Владимиром путиным по поводу бунта "вагнеровцев" и захвата ими нескольких российских городов. Однако, по мнению первого, эти события - внутреннее дело россии, сообщает издание Arbat.media.

В сообщении СМИ говорится, что путин проинформировал казахского коллегу о ситуации в стране. Токаев отметил, что происходящие события - это внутреннее дело россии.

Глава Казахстана заявил, что "конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержки правопорядка страны" и что это "основа безопасности общества".

Путин поблагодарил за проявленное Токаевым понимание ситуации, сложившейся в россии.

Напомним, глава ЧВКК Вагнер Евгений Пригожин ответил на видеообращение главы Кремля Владимира путина. По словам российского бизнесмена, "сдаваться никто не будет".