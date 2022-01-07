Президент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение

События в Казахстане развиваются стремительно. Устранив Назарбаева, действующий президент Токаев пытается повторить ошибки предшественника, совершая шаг к кровавой расправе. Вот только выйти из создавшейся ситуации Токаеву будет намного труднее.

Сегодня, 7 января, в своем очередном обращении к народу, президент сообщил о своем приказе открывать огонь по протестующим на поражение без предупреждения.

"Правоохранительным органам мною дан приказ открывать огонь на поражение. Какие могут быть переговоры с убийцами? Террористов надо уничтожать" – сказал Токаев.

Свое решение он объяснил тем, что эти восставшие сами используют оружие против мирного населения, а также совершают разрушительные действия.

Отмечая слаженность боевых действий террористов, Токаев усматривает в этом особую подготовку напавшего на Алма-Ату 20-тысячного бандформирования. Он предупредил, что власти дадут суровый отпор на все акты "правового вандализма".

С благодарностью президент Токаев отреагировал на незамедлительную помощь президента РФ Путина, на просьбу ввести войска, поскольку в республике ощутимо не доставало специальных вооруженных сил.

К счастью жителей некоторых областей, по приказу Токаева будет вновь включен интернет.