Президент Израиля заявил, что его страна придерживается международного права

Президент Израиля Исаак Герцог на брифинге заявил, что его страна соблюдает международное право, а обвинения в военных преступлениях в Палестине "полностью вырваны из контекста".
Об этом глава государства сказал , отвечая на вопросы журналистов CNN о том, соблюдает ли Израиль законы ведения войны.
Президент добавил, что Израиль соблюдает международное право, каждая операция охраняется и проверена юридически как положено. По словам политика, обвинения в военных преступлениях "полностью вырваны из контекста".
Израиль обвиняют в коллективном наказании палестинцев, поскольку он применил по Газе и интенсивные бомбардировки после нападения ХАМАС 7 октября. Коллективное наказание является военным преступлением.
Герцог, как пишет CNN, также "заметно разволновался", отвечая на подобный вопрос на том же брифинге. Журналист британского вещателя Channel 4 спросил, считает ли Израиль простых палестинцев в Газе ответственным за то, что они не устранили ХАМАС. На что президент Израиля ответил:
План Израиля сегодня состоит в том, чтобы быть уверенными, что ХАМАС не сможет повторить нападение снова.
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