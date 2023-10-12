Президент Израиля заявил, что его страна придерживается международного права

16:40 12 октября Киев, Украина

Президент Израиля Исаак Герцог на брифинге заявил, что его страна соблюдает международное право, а обвинения в военных преступлениях в Палестине "полностью вырваны из контекста".

Об этом глава государства сказал , отвечая на вопросы журналистов CNN о том, соблюдает ли Израиль законы ведения войны.

«Я очень разочарован тем, что вы спрашиваете об этом. Разве вы не видели [последствий атак ХАМАСа]? Вы видели, вы все там были. Итак, мы начинаем с риторики о военных преступлениях?», – говорит Герцог.

Президент добавил, что Израиль соблюдает международное право, каждая операция охраняется и проверена юридически как положено. По словам политика, обвинения в военных преступлениях "полностью вырваны из контекста".



Израиль обвиняют в коллективном наказании палестинцев, поскольку он применил по Газе и интенсивные бомбардировки после нападения ХАМАС 7 октября. Коллективное наказание является военным преступлением.



Герцог, как пишет CNN, также "заметно разволновался", отвечая на подобный вопрос на том же брифинге. Журналист британского вещателя Channel 4 спросил, считает ли Израиль простых палестинцев в Газе ответственным за то, что они не устранили ХАМАС. На что президент Израиля ответил:

"Со всем уважением, если у вас есть ракета на вашей проклятой кухне, и вы хотите выстрелить ею в меня, мне можно защищаться?

Эти ракеты предназначены для нас. Эти ракеты запускают, нажимают на кнопку, ракета из кухни летит на моих детей", – продолжил глава государства.

План Израиля сегодня состоит в том, чтобы быть уверенными, что ХАМАС не сможет повторить нападение снова.