Президент Израиля планирует визит в Турцию

14:02 15 Февраль Киев, Украина

Президент Израиля Исаак Герцог готовится посетить Турцию, сообщил его офис.



В заявлении президента говорится, что высокопоставленная турецкая делегация, в том числе главный помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, должна была посетить В заявлении президента говорится, что высокопоставленная турецкая делегация, в том числе главный помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, должна была посетить Израиль на этой неделе «в рамках подготовки к запланированному визиту».



В телевизионном интервью в прошлом месяце Эрдоган сказал, что ожидает визита Герцога в феврале, приветствуя поездку как возможность «открыть новую главу в отношениях между Турцией и Израилем».



Офис Герцога отказывался комментировать предполагаемый визит до заявления во вторник, в котором не указывалась возможная дата.



Турецкое государственное телевидение TRT сообщило, что поездка состоится 9 и 10 марта.



Последние месяцы две страны работали над сближением. Эрдоган провел телефонные переговоры с Герцогом и другими израильскими лидерами.



Некоторые аналитики связывают потепление отношений с отставкой бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в июне. Отношения между Нетаньяху и Эрдоганом обострились за время их долгого пребывания в должности.



В январе Эрдоган уже заявил, что готов работать с Израилем над возрождением старого проекта по доставке восточно-средиземноморского газа европейским потребителям через Турцию.