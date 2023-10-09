Президент Ирана выразил поддержку ХАМАСу и палестинскому народу

Президент Ирана Ибрагим Райси позвонил председателю политбюро ХАМАС Исмаилу Хании и выразил свою поддержку палестинскому народу и "силам сопротивления".
Эту информацию сообщила пресс-служба ХАМАС, как передает LB.ua.
Райси подчеркнул, что действия ХАМАСа вызывают гордость, славу и приносят силу, и он верит, что Бог поддерживает их усилия.
Президент Ирана также выразил глубокую поддержку палестинскому народу и подчеркнул важность "сил сопротивления".
Эту информацию сообщила пресс-служба ХАМАС, как передает LB.ua.
Райси подчеркнул, что действия ХАМАСа вызывают гордость, славу и приносят силу, и он верит, что Бог поддерживает их усилия.
Президент Ирана также выразил глубокую поддержку палестинскому народу и подчеркнул важность "сил сопротивления".
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