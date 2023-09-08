Президент Грузии заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на попытки импичмента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на попытки руководящей партии "Грузинская мечта" начать процедуру импичмента.
Об этом Саломе Зурабишвили сказала в видеообращении, которое обнародовал телеканал Mtavari.
Об этом Саломе Зурабишвили сказала в видеообращении, которое обнародовал телеканал Mtavari.
Она подчеркнула, что несет ответственность только перед грузинским народом:
В то же время руководящая партия "Грузинская мечта" собрала 80 подписей, то есть на 30 больше, чем нужно, чтобы начать процедуру импичмента президента. Об этом заявил лидер фракции Мамука Мдинарадзе, передают "Новости-Грузия".
Процедурная комиссия проверит подлинность подписей, после чего передаст их в Конституционный суд.
1 сентября стало известно, что руководящая партия "Грузинская мечта" запускает процедуру импичмента президентки Грузии Саломе Зурабишвили. Причина – ее визиты в Европу, не согласованные с правительством. В оппозиции считают, что действия партии власти направлены против интеграции Грузии в Евросоюз.
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