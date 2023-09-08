Президент Грузии заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на попытки импичмента

07:25 08 сентября Киев, Украина





Об этом Саломе Зурабишвили сказала в видеообращении, которое обнародовал телеканал Mtavari. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на попытки руководящей партии "Грузинская мечта" начать процедуру импичмента Об этом Саломе Зурабишвили сказала в видеообращении, которое обнародовал телеканал Mtavari.

"Я никуда не уйду. Думаю, все должны забыть мечту о моей отставке", – сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что несет ответственность только перед грузинским народом:

"Я отвечаю только перед вами, потому что вы меня выбрали, и я чувствую большую ответственность за этот выбор. Вы выбрали меня за то, кем я являюсь и была вся своя жизнь — поклонницей Европы, поклонницей европейского будущего Грузии".

В то же время руководящая партия "Грузинская мечта" собрала 80 подписей, то есть на 30 больше, чем нужно, чтобы начать процедуру импичмента президента. Об этом заявил лидер фракции Мамука Мдинарадзе, передают "Новости-Грузия".

"Президент два-три дня демонстративно нарушала Конституцию, другого выхода не осталось", - заявил Мамука Мдинарадзе.

Процедурная комиссия проверит подлинность подписей, после чего передаст их в Конституционный суд.



1 сентября стало известно, что руководящая партия "Грузинская мечта" запускает процедуру импичмента президентки Грузии Саломе Зурабишвили. Причина – ее визиты в Европу, не согласованные с правительством. В оппозиции считают, что действия партии власти направлены против интеграции Грузии в Евросоюз.