Президент Грузии игнорирует правительство и осуществит первый визит в Европу

11:53 31 августа Киев, Украина

Президент Грузии, Саломе Зурабишвили, совершает свой первый запланированный визит в страны Европы, несмотря на то, что грузинское правительство выразило свое недовольство и отказалось давать согласие на ее поездки.

Сообщает об этом информационное агентство Interpressnews.

Сегодня, 31 августа, Зурабишвили отправляется в Германию. В Берлине она проведет встречу с президентом Федеративной Республики Германия, Франком-Вальтером Штайнмайером.
 
"Этот визит становится первым в серии встреч президента Грузии с европейскими лидерами, направленной на поддержку усилий по присвоению Грузии статуса страны-кандидата на членство в Европейском союзе", - подчеркнули в администрации главы государства Грузия.