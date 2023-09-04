Президент Грузии игнорирует правительство и осуществит первый визит в Европу

Президент Грузии, Саломе Зурабишвили, совершает свой первый запланированный визит в страны Европы, несмотря на то, что грузинское правительство выразило свое недовольство и отказалось давать согласие на ее поездки.
Сообщает об этом информационное агентство Interpressnews.
Сегодня, 31 августа, Зурабишвили отправляется в Германию. В Берлине она проведет встречу с президентом Федеративной Республики Германия, Франком-Вальтером Штайнмайером.
Сообщает об этом информационное агентство Interpressnews.
Сегодня, 31 августа, Зурабишвили отправляется в Германию. В Берлине она проведет встречу с президентом Федеративной Республики Германия, Франком-Вальтером Штайнмайером.
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