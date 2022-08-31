Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Украину с визитом
17:11 12 августа Киев, Украина
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Украину с визитом, немецкая сторона работает над организацией поездки.
Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью.
"Мои коллеги в Германии над этим (визитом Штайнмайера в Украину. - Ред.) работают, мы об этом говорили. Я три года работала в ведомстве федерального президента Штайнмайера, то есть я с ними в постоянном контакте, - этот визит будет", - отметила Анка Фельдгузен.
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