Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Украину с визитом

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью.

"Мои коллеги в Германии над этим (визитом Штайнмайера в Украину. - Ред.) работают, мы об этом говорили. Я три года работала в ведомстве федерального президента Штайнмайера, то есть я с ними в постоянном контакте, - этот визит будет", - отметила Анка Фельдгузен.