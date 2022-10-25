Президент Франции просит Папу Римского позвонить путину

Французский лидер попросил понтифика позвонить владимиру путину, патриарху Кириллу и Джозефу Байдену с целью "способствовать установлению мира".
Президент Франции и Папа Римский общались около часа. Во время аудиенции Макрон подарил понтифику книгу Иммануила Канта К вечному миру.
Отметим, что ранее французский лидер выступал в Италии перед богословами и их благотворителями. В своем обращении он обратил внимание, что "православной религией манипулируют власть имущие в россии". Президент Франции призывал священников РПЦ "сопротивляться давлению".
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица поправил Макрона.
Отметим, что ранее французский лидер выступал в Италии перед богословами и их благотворителями. В своем обращении он обратил внимание, что "православной религией манипулируют власть имущие в россии". Президент Франции призывал священников РПЦ "сопротивляться давлению".
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица поправил Макрона.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии