Президент Франции просит Папу Римского позвонить путину

15:09 25 октября Киев, Украина

Французский лидер попросил понтифика позвонить владимиру путину, патриарху Кириллу и Джозефу Байдену с целью "способствовать установлению мира".
 
"Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол для продвижения мирного процесса в Украине. У Джо Байдена настоящие доверительные отношения с Папой. Папа может повлиять на него для участия Америки в Гаити и Украине", - уверяет Макрон.
 
Президент Франции и Папа Римский общались около часа. Во время аудиенции Макрон подарил понтифику книгу Иммануила Канта К вечному миру.

Отметим, что ранее французский лидер выступал в Италии перед богословами и их благотворителями. В своем обращении он обратил внимание, что "православной религией манипулируют власть имущие в россии". Президент Франции призывал священников РПЦ "сопротивляться давлению".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица поправил Макрона.
 
"Никто не манипулирует РПЦ, она - часть преступного режима в рф", - подчеркнул постпред.