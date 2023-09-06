Президент Эстонии считает, что Кая Каллас должна была уйти в отставку

09:00 05 сентября Киев, Украина

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр Кая Каллас должна была уйти в отставку из-за разоблачения в прошлом месяце компании ее мужа, который ведет бизнес в россии.

Об этом сообщил глава государства в своем Facebook.

Комментарии президента Алара Кариса, чтобы Каллас ушла в отставку, были необычными для главы балтийского государства, выполняющего преимущественно церемониальную, внепартийную роль. Это может усилить давление на Каллас, которая на прошлой неделе заявила, что не планирует увольняться.
"Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису. Это сберегло бы ее, ее близких, способность правительства функционировать и доверие к тем сообщениям, что посылает Эстония. Но каждый в подобной ситуации решает сам, самостоятельно оценивая серьезность моральной проблемы", - написал Карис в Facebook после встречи с лидерами эстонских партий, включая Каллас.
Ранее журналисты опубликовали расследование, в котором обнаружили, что муж Каи Каллас владеет долей в транспортной компании Stark Logistics и зарабатывает на доставке грузов в россию.
"Подсанкционные товары должны быть наказаны, остальной бизнес – вопрос морального компаса. Я не планирую уходить в отставку, я защищала и буду защищать свободу Украины и Эстонии как премьер-министр", — сказала Каллас.
Впоследствии ее муж прокомментировал, что продает долю российской бизнеса и покидает российский рынок.