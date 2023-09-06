Президент Эстонии считает, что Кая Каллас должна была уйти в отставку

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр Кая Каллас должна была уйти в отставку из-за разоблачения в прошлом месяце компании ее мужа, который ведет бизнес в россии.
Об этом сообщил глава государства в своем Facebook.
Комментарии президента Алара Кариса, чтобы Каллас ушла в отставку, были необычными для главы балтийского государства, выполняющего преимущественно церемониальную, внепартийную роль. Это может усилить давление на Каллас, которая на прошлой неделе заявила, что не планирует увольняться.
Об этом сообщил глава государства в своем Facebook.
Комментарии президента Алара Кариса, чтобы Каллас ушла в отставку, были необычными для главы балтийского государства, выполняющего преимущественно церемониальную, внепартийную роль. Это может усилить давление на Каллас, которая на прошлой неделе заявила, что не планирует увольняться.
Ранее журналисты опубликовали расследование, в котором обнаружили, что муж Каи Каллас владеет долей в транспортной компании Stark Logistics и зарабатывает на доставке грузов в россию.
Впоследствии ее муж прокомментировал, что продает долю российской бизнеса и покидает российский рынок.
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