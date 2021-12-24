Президент Эквадора ввел режим ЧС в стране до 20 мая

09:47 22 Апрель Киев, Украина

В большинстве провинций Эквадора объявлен режим чрезвычайного положения, который начнется с 23 апреля и продлится до 20 мая.

Об этом Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в своем Twitter.

"Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сегодня я подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в 16 провинциях. Меры вступают в силу 23 апреля в 20:00 и будут действовать до 20 мая включительно", - написал Морено в соцсети.

В регионах будет введен комендантский час. Также будет запрещено свободно передвигаться с пятницы по воскресенье.



По последним данным, в Эквадоре количество COVID-случаев составляет 362 843, летальных исходов - 12 795.



Также режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса вводится в крупнейших городах Японии. Такое решение приняло правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой.



Режим ЧС будет введен в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего - из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19.