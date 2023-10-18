Президент Египта отказывается от эвакуации палестинцев из Газы

Президент Египта, Абдель Фаттах Аль-Сиси, выразил категорическое нежелание по поводу эвакуации палестинцев из сектора Газа в свою страну.
Эту позицию он озвучил на брифинге в среду, 18 октября.
В своем заявлении Аль-Сиси подчеркнул, что Египет настойчиво противостоит идее о решении палестинского вопроса исключительно силовыми методами и отвергает возможность "массовой эвакуации" палестинцев в Египет. Президент также подчеркнул опасения относительно того, что такой шаг может привести к переносу идеи сопротивления палестинского народа на территорию Египта, что может столкнуть его с военными действиями со стороны Израиля. По этой причине Каир не желает брать на себя данную ответственность.
С другой стороны, президент Египта высказал мнение, что Израиль мог бы предоставить палестинским беженцам временное пристанище в пустыне Негев, которая находится на территории Израиля. Таким образом, предоставив безопасное место для беженцев, Израиль мог бы продолжить свои усилия в разрешении конфликта с военными группировками в секторе Газа до возвращения беженцев на их исторические земли.
Эту позицию он озвучил на брифинге в среду, 18 октября.
В своем заявлении Аль-Сиси подчеркнул, что Египет настойчиво противостоит идее о решении палестинского вопроса исключительно силовыми методами и отвергает возможность "массовой эвакуации" палестинцев в Египет. Президент также подчеркнул опасения относительно того, что такой шаг может привести к переносу идеи сопротивления палестинского народа на территорию Египта, что может столкнуть его с военными действиями со стороны Израиля. По этой причине Каир не желает брать на себя данную ответственность.
С другой стороны, президент Египта высказал мнение, что Израиль мог бы предоставить палестинским беженцам временное пристанище в пустыне Негев, которая находится на территории Израиля. Таким образом, предоставив безопасное место для беженцев, Израиль мог бы продолжить свои усилия в разрешении конфликта с военными группировками в секторе Газа до возвращения беженцев на их исторические земли.
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