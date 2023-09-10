Президент Бразилии гарантирует путину безопасность на саммите G20 в 2024 году

Во время встречи G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признался журналистам, что на саммите G20 в 2024 году в Рио-де-Жанейро президенту россии путину ничто не будет угрожать. Несмотря на ратификацию Римского устава и обязательство выполнять решение Международного уголовного суда, Бразилия не собирается арестовывать президента россии Владимира путина в случае визита. Об этом Лула да Силва заявил в интервью индийскому изданию Firstpost.
Президент Бразилии также добавил, что саммит G20 является форумом для обсуждения экономических вопросов, а не политики.
В кулуарах встречи G20 в Нью-Дели Лула заявил, что путина пригласят на встречу G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. А сам президент Бразилии планирует посетить встречу блока стран БРИКС, которая должна пройти в россии перед встречей в Рио.
Напомним, Лула да Силва заявил, что намерен посадить президентов Украины и россии за стол переговоров на Генассамблее ООН.
Как известно, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина, обвинив его в незаконной депортации тысячи детей из Украины.
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