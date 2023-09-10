Президент Бразилии гарантирует путину безопасность на саммите G20 в 2024 году

12:32 10 сентября Киев, Украина

Во время встречи G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признался журналистам, что на саммите G20 в 2024 году в Рио-де-Жанейро президенту россии путину ничто не будет угрожать. Несмотря на ратификацию Римского устава и обязательство выполнять решение Международного уголовного суда, Бразилия не собирается арестовывать президента россии Владимира путина в случае визита. Об этом Лула да Силва заявил в интервью индийскому изданию Firstpost.

"Я верю, что путин может легко поехать в Бразилию. Я могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии и он (путин – ред.) приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют", – сказал он.

Президент Бразилии также добавил, что саммит G20 является форумом для обсуждения экономических вопросов, а не политики.

"Поэтому мы не хотели здесь, в Индии, обсуждать войну между Украиной и россией. Это не соответствующий форум для этого", – отметил бразильский лидер.

В кулуарах встречи G20 в Нью-Дели Лула заявил, что путина пригласят на встречу G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. А сам президент Бразилии планирует посетить встречу блока стран БРИКС, которая должна пройти в россии перед встречей в Рио.

Напомним, Лула да Силва заявил, что намерен посадить президентов Украины и россии за стол переговоров на Генассамблее ООН.

Как известно, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина, обвинив его в незаконной депортации тысячи детей из Украины.