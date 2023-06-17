Президент Болгарии уволил главного прокурора из-за неспособности бороться с коррупцией

Президент Болгарии Румен Радев принял решение об увольнении главного прокурора страны, Ивана Гешева, в свете общественного недовольства его неспособностью бороться с коррупцией.
Согласно информации от AP, Радев подписал указ о немедленном увольнении Ивана Гешева с должности после того, как Высший судебный совет на этой неделе проголосовал за его отставку в связи с "подрывом престижа судебной системы". В решении указывается, что это связано с его высказываниями на пресс-конференции, в которых он требовал "очистить политический мусор" из парламента.
Гешев, 52-летний прокурор, находившийся на полпути своего семилетнего срока, обладал широкими полномочиями в области контроля за деятельностью всех прокуроров. Однако с момента его назначения он столкнулся с массовыми протестами общественности, которая обвиняла его в защите коррумпированных политиков и бизнесменов вместо привлечения их к ответственности.
Назначение Гешева в 2019 году, когда он был единственным кандидатом на эту должность, вызвало подозрения в политической поддержке со стороны тогдашней правящей партии ГЕРБ. Увольнение произошло после соглашения между ГЕРБ и их главным политическим конкурентом, реформистской партией "Мы продолжаем изменения", которая остро выступила против действий Гешева.
Отставка Гешева является первым случаем увольнения генерального прокурора в Болгарии с момента падения коммунистического режима и некоторые аналитики рассматривают это как успех гражданского общества.
Уже в декабре прошлого года член Палаты представителей США от Республиканской партии Уоррен Дэвидсон призвал Министерство финансов США принять меры против генпрокурора Болгарии в связи с его "коррупционными действиями", которые представляют угрозу "стабильности и безопасности союзников по НАТО в Европе".
Ситуация обострилась во время формирования нового проправительственного кабинета, ориентированного на Европу, в Болгарии, после чего Гешев начал публично раскрывать ранее неизвестные детали знаменитых дел.
Согласно информации от AP, Радев подписал указ о немедленном увольнении Ивана Гешева с должности после того, как Высший судебный совет на этой неделе проголосовал за его отставку в связи с "подрывом престижа судебной системы". В решении указывается, что это связано с его высказываниями на пресс-конференции, в которых он требовал "очистить политический мусор" из парламента.
Гешев, 52-летний прокурор, находившийся на полпути своего семилетнего срока, обладал широкими полномочиями в области контроля за деятельностью всех прокуроров. Однако с момента его назначения он столкнулся с массовыми протестами общественности, которая обвиняла его в защите коррумпированных политиков и бизнесменов вместо привлечения их к ответственности.
Назначение Гешева в 2019 году, когда он был единственным кандидатом на эту должность, вызвало подозрения в политической поддержке со стороны тогдашней правящей партии ГЕРБ. Увольнение произошло после соглашения между ГЕРБ и их главным политическим конкурентом, реформистской партией "Мы продолжаем изменения", которая остро выступила против действий Гешева.
Отставка Гешева является первым случаем увольнения генерального прокурора в Болгарии с момента падения коммунистического режима и некоторые аналитики рассматривают это как успех гражданского общества.
Уже в декабре прошлого года член Палаты представителей США от Республиканской партии Уоррен Дэвидсон призвал Министерство финансов США принять меры против генпрокурора Болгарии в связи с его "коррупционными действиями", которые представляют угрозу "стабильности и безопасности союзников по НАТО в Европе".
Ситуация обострилась во время формирования нового проправительственного кабинета, ориентированного на Европу, в Болгарии, после чего Гешев начал публично раскрывать ранее неизвестные детали знаменитых дел.
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