Президент Армении подал в отставку

06:14 24 Январь Киев, Украина

Президент Армении объявил о своей отставке, пожаловавшись на то, что его кабинету не предоставлены достаточные полномочия, позволяющие ему быть эффективным главой государства.



Армен Саркисян был избран президентом национального парламента в 2018 году, когда Армения переходила от президентской системы правления к парламентской.



Его рекомендовал на эту должность уходящий президент Серж Саргсян.



В своем заявлении об отставке в воскресенье Саркисян сказал, когда решил занять этот пост: «Я полагался на сделанное мне предложение, согласно которому новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнюю политику, экономическую, инвестиционную политику. ''



Но, по его словам, «у президента нет необходимых инструментов».



В рамках системы правления, введенной в 2018 году, президент является главой государства, но в значительной степени является номинальным главой.



Напомним, после вступления Саркисяна в должность президента Саргсян был назначен премьер-министром. Но этот шаг, чтобы остаться лидером страны, вызвал массовые протесты, и через неделю он ушел в отставку.



Лидер протеста Никол Пашинян стал премьер-министром.