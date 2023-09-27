Преувеличение финансов: Дональд Трамп признан виновным

Суд Нью-Йорка признал, что бывший президент США Дональд Трамп совершал мошенничество, связанное с преувеличением своего финансового состояния с целью получения крупных и более выгодных кредитов.
Эту информацию сообщает Bloomberg.
Судья округа Манхэттен, Артур Энгорн, принял решение по делу, инициированному генеральным прокурором штата Нью-Йорк, Летицией Джеймс, против Дональда Трампа, его детей - Дональда Трампа-младшего, Иванки и Эрика Трампов, а также высшего руководства компании Трампа - Trump Organization.
Это решение, которое в американской юридической терминологии называется summary judgemen, удовлетворяет предварительное ходатайство для привлечения Трампа к ответственности в будущих судебных процессах. Начало следующего этапа намечено на 2 октября.
Мошенничество - лишь одно из семи обвинений, выдвинутых Летицией Джеймс, и впереди следует рассмотрение других обвинений, таких как фальсификация деловых документов, предоставление ложных финансовых отчетов и требования о компенсации убытков.
Эту информацию сообщает Bloomberg.
Судья округа Манхэттен, Артур Энгорн, принял решение по делу, инициированному генеральным прокурором штата Нью-Йорк, Летицией Джеймс, против Дональда Трампа, его детей - Дональда Трампа-младшего, Иванки и Эрика Трампов, а также высшего руководства компании Трампа - Trump Organization.
Это решение, которое в американской юридической терминологии называется summary judgemen, удовлетворяет предварительное ходатайство для привлечения Трампа к ответственности в будущих судебных процессах. Начало следующего этапа намечено на 2 октября.
Мошенничество - лишь одно из семи обвинений, выдвинутых Летицией Джеймс, и впереди следует рассмотрение других обвинений, таких как фальсификация деловых документов, предоставление ложных финансовых отчетов и требования о компенсации убытков.
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