"Преступник № 1 Беларуси": за арест Лукашенко обещают 11 млн евро

10:27 28 Май Киев, Украина

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало начал сбор денег для вознаграждения за арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Планируют собрать 11 млн евро для выплаты вознаграждения представителям силовых структур или гражданского общества, которые "осуществят задержание и арест преступника №1" - правителя Беларуси Александра Лукашенко.



Как отмечается, в течение двух дней инициаторы уже собрали 126 000 евро.



Выплата вознаграждения за арест, отметил Цепкало, гарантирована европейским законодательством. Цепкало пояснил, что перечислить деньги на вознаграждение за арест Лукашенко может любой желающий. Собранные средства останутся на счетах жертвователей, их спишут только после того, как цель будет достигнута.

"Человек, который ассоциируется в нашей стране с фальсификацией выборов, огромным количеством убийств и похищений людей, который совершил много преступлений против человечества, в частности пытки, незаконные депортации и много другого, о чем мы обязательно узнаем", - сказал Цепкало.

Он также выразил надежду, что в правоохранительной и государственной системе Беларуси есть много людей, которые понимают, кто является причиной несчастья белорусов.