"Преступник № 1 Беларуси": за арест Лукашенко обещают 11 млн евро

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало начал сбор денег для вознаграждения за арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Планируют собрать 11 млн евро для выплаты вознаграждения представителям силовых структур или гражданского общества, которые "осуществят задержание и арест преступника №1" - правителя Беларуси Александра Лукашенко.
Как отмечается, в течение двух дней инициаторы уже собрали 126 000 евро.
Как отмечается, в течение двух дней инициаторы уже собрали 126 000 евро.
Выплата вознаграждения за арест, отметил Цепкало, гарантирована европейским законодательством. Цепкало пояснил, что перечислить деньги на вознаграждение за арест Лукашенко может любой желающий. Собранные средства останутся на счетах жертвователей, их спишут только после того, как цель будет достигнута.
Он также выразил надежду, что в правоохранительной и государственной системе Беларуси есть много людей, которые понимают, кто является причиной несчастья белорусов.
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