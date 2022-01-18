Преступления против человечества: экс-офицер спецслужб Асада получил пожизненный срок

Суд в немецком городе Кобленц приговорил 58-летнего полковника Анвара Раслана к пожизненному заключению за преступления против человечества.
Об этом сообщает BBCWorld.
Об этом сообщает BBCWorld.
Основанием для такого приговора является его связь с пытками 4 тысяч человек во время гражданской войны в Сирии в тюрьме, известной как "Ад на Земле".
Это первое в мире уголовное дело, возбужденное из-за созданной сирийским государством системы пыток.
Это первое в мире уголовное дело, возбужденное из-за созданной сирийским государством системы пыток.
Мужчина в 2011 году, когда в стране были жестоко подавлены массовые антиправительственные протесты, был высокопоставленным офицером службы безопасности при президенте Башаре Асаде.
Многие протестующие и другие подозреваемые содержались в сирийской тюрьме Аль-Хатиб в Дамаске, где, по словам прокуроров, Раслан руководил операциями.
Бывший военный получил обвинения в 58 убийствах, изнасиловании и сексуальных притязаниях, а еще в пытках по меньшей мере 4 тысяч человек, находившихся там с 2011 по 2012 год.
Уголовный суд официально признал, что режим Асада совершал преступления против человечности в отношении собственных граждан.
В 2019 году Раслана арестовали в Германии, когда он получил убежище в этой стране.
Мужчина отрицал все обвинения против себя и говорил, что не имеет никакого отношения к жестокому обращению с заключенными, более того, пытался помочь некоторым задержанным.
Это дело стало возможным, когда сотни тысяч сирийцев бежали в Германию из своей страны.
Они принесли с собой ужасные истории о случившемся с теми, кто выступал против режима Асада, и немецкие юристы по правам человека принялись за их дела, используя принцип универсальной юрисдикции. Универсальная юрисдикция позволяет судить о серьезных преступлениях, совершенных в другой стране.
Руководивший делом председатель Европейского центра конституционных прав и прав человека Вольфганг Калек говорит, что трудно говорить о
Многие протестующие и другие подозреваемые содержались в сирийской тюрьме Аль-Хатиб в Дамаске, где, по словам прокуроров, Раслан руководил операциями.
Бывший военный получил обвинения в 58 убийствах, изнасиловании и сексуальных притязаниях, а еще в пытках по меньшей мере 4 тысяч человек, находившихся там с 2011 по 2012 год.
Уголовный суд официально признал, что режим Асада совершал преступления против человечности в отношении собственных граждан.
В 2019 году Раслана арестовали в Германии, когда он получил убежище в этой стране.
Мужчина отрицал все обвинения против себя и говорил, что не имеет никакого отношения к жестокому обращению с заключенными, более того, пытался помочь некоторым задержанным.
Это дело стало возможным, когда сотни тысяч сирийцев бежали в Германию из своей страны.
Они принесли с собой ужасные истории о случившемся с теми, кто выступал против режима Асада, и немецкие юристы по правам человека принялись за их дела, используя принцип универсальной юрисдикции. Универсальная юрисдикция позволяет судить о серьезных преступлениях, совершенных в другой стране.
Руководивший делом председатель Европейского центра конституционных прав и прав человека Вольфганг Калек говорит, что трудно говорить о
справедливости, учитывая, что сотни тысяч людей были замучены, а десятки тысяч в результате погибли.
Пятьдесят выживших дали показания в суде, 24 из них являются истцами по делу.
Заключенные поделились историями о пытках. Им вырывали ногти, подвешивали под потолок часами, применяли электрошок, избивали и обливали холодной водой.
Еще один человек получил приговор за преступления против человечности в рамках этого же процесса. Это был Эяд-аль-Гариб, помогавший арестовывать протестующих, которых позже убивали.
Адвокаты готовят дела против ряда других подозреваемых, но, прежде всего, они хотят привлечь к ответственности тех, кто находится на вершине цепочки командования.
Действующий президент Башар Асад указал, что следит за судом, но он и его правительство неоднократно отрицали обвинения в пытках и насильственном исчезновении сотен тысяч граждан.
Издание сообщает, что это судебное разбирательство важно для создания совокупности доказательств, которые можно будет использовать в будущих производствах. Кроме свидетельств очевидцев, прокуроры в Кобленке опирались на “файлы Цезаря” – ужасные фотографии, вывезенные из Сирии, на которых видны тела тысяч людей, которые считают, что умерли в местах заключения: ко многим из них, вероятно, применяли пытки.
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