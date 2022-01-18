Преступления против человечества: экс-офицер спецслужб Асада получил пожизненный срок

14:14 17 Январь Киев, Украина

Суд в немецком городе Кобленц приговорил 58-летнего полковника Анвара Раслана к пожизненному заключению за преступления против человечества.



Об этом сообщает BBCWorld.

Основанием для такого приговора является его связь с пытками 4 тысяч человек во время гражданской войны в Сирии в тюрьме, известной как "Ад на Земле".



Это первое в мире уголовное дело, возбужденное из-за созданной сирийским государством системы пыток.

“Выдающийся прыжок вперед” – такую оценку дала представительница ООН по правам человека Мишель Бачелет этому приговору.

Мужчина в 2011 году, когда в стране были жестоко подавлены массовые антиправительственные протесты, был высокопоставленным офицером службы безопасности при президенте Башаре Асаде.



Многие протестующие и другие подозреваемые содержались в сирийской тюрьме Аль-Хатиб в Дамаске, где, по словам прокуроров, Раслан руководил операциями.



Бывший военный получил обвинения в 58 убийствах, изнасиловании и сексуальных притязаниях, а еще в пытках по меньшей мере 4 тысяч человек, находившихся там с 2011 по 2012 год.



Уголовный суд официально признал, что режим Асада совершал преступления против человечности в отношении собственных граждан.



В 2019 году Раслана арестовали в Германии, когда он получил убежище в этой стране.



Мужчина отрицал все обвинения против себя и говорил, что не имеет никакого отношения к жестокому обращению с заключенными, более того, пытался помочь некоторым задержанным.



Это дело стало возможным, когда сотни тысяч сирийцев бежали в Германию из своей страны.



Они принесли с собой ужасные истории о случившемся с теми, кто выступал против режима Асада, и немецкие юристы по правам человека принялись за их дела, используя принцип универсальной юрисдикции. Универсальная юрисдикция позволяет судить о серьезных преступлениях, совершенных в другой стране.



Руководивший делом председатель Европейского центра конституционных прав и прав человека Вольфганг Калек говорит, что трудно говорить о

справедливости, учитывая, что сотни тысяч людей были замучены, а десятки тысяч в результате погибли.

Пятьдесят выживших дали показания в суде, 24 из них являются истцами по делу.