Пресс-секретарь Назарбаева утверждает, что экс-президент находится в столице

13:17 08 Январь Киев, Украина

После того, как во всех мировых СМИ прошло сообщение о вылете Назарбаева и его семьи из Казахстана, в Twitter появилось заявление его пресс-секретаря Айдоса Укибая. Укибай опровергает слухи о бегстве экс-президента из страны и утверждает, что тот находится в столице и поддерживает связь как с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым, так и с руководителями других стран.

"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию", - заверяет Укибай.

Кроме того, как утверждает Укибай, Назарбаев поддерживает и ведет консультативные переговоры с Токаевым, а также призывает народ к сплочению вокруг действующего главы государства "для преодоления текущих вызовов".

Судя по внутриполитической обстановке в стране, нет полной уверенности в том, что престарелый Назарбаев станет так рисковать своей жизнью. Ведь именно отстранение его от политики и руководства стало одной из причин бунтов. Быть на связи и говорить в наше время не значит присутствовать физически. К тому же задержан племянник Назарбаева Самат Абиш. Обвненен в госизмене, снят с поста и арестован глава Комитета нацбезопасности и давний друг Назарбаева Карим Масимов, под попечительством которого служил Абиш.