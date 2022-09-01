Пресечена попытка российского шпионажа на военном заводе в Албании

12:17 21 августа Киев, Украина

Три человека с паспортами граждан россии и Украины пытались проникнуть на военный завод в Албании. Во время их задержания пострадали двое военных, сообщило накануне Министерство обороны Албании.

Пострадавшие при задержании шпионов албанские военные

Отмечается, что нарушители попытались попасть на территорию предприятия Gramsh, которое работает на оборонную промышленность страны.

Так, 24-летний гражданин рф пытался фотографировать военный объект. Во время задержания он применил против охранников завода баллончик с газом.

Двое других – россиянка возрастом 33 года и 25-летний украинец – были пойманы неподалеку. Их заблокировали в автомобиле Chevrolet. Теперь всех троих подозревают в шпионаже. Ими занимаются силовые ведомства Албании.

Ранее сообщалось, что число российских шпионов в Европе снизилось вдвое. За последние пять месяцев страны ЕС выдворили более 400 офицеров российских разведывательных ведомств.