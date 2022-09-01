Пресечена попытка российского шпионажа на военном заводе в Албании

12:17 21 августа Киев, Украина

Три человека с паспортами граждан россии и Украины пытались проникнуть на военный завод в Албании. Во время их задержания пострадали двое военных, сообщило накануне Министерство обороны Албании.

Отмечается, что нарушители попытались попасть на территорию предприятия Gramsh, которое работает на оборонную промышленность страны.

Так, 24-летний гражданин рф пытался фотографировать военный объект. Во время задержания он применил против охранников завода баллончик с газом.

Двое других – россиянка возрастом 33 года и 25-летний украинец – были пойманы неподалеку. Их заблокировали в автомобиле Chevrolet. Теперь всех троих подозревают в шпионаже. Ими занимаются силовые ведомства Албании.

Ранее сообщалось, что число российских шпионов в Европе снизилось вдвое. За последние пять месяцев страны ЕС выдворили более 400 офицеров российских разведывательных ведомств.