Премьер-министр Японии покидает свой пост из-за состояния здоровья

Либерально-демократическая партия сообщила о намерении Синдзо Абэ покинуть пост премьер-министра.
За последние две недели премьер-министр дважды посещал больницу.Сегодня, 28 августа он должен встретиться с представителями СМИ на пресс-конференции, где он объявит о своем решении.
Абэ занимает пост премьер-министра Японии с декабря 2012 года. Также он пребывал на этом посту в период с 2006 по 2007 год.
В СМИ отмечают, что он оставался на высшем правительственном посту в течение самого длительного непрерывного срока в истории Японии.
За последние две недели премьер-министр дважды посещал больницу.Сегодня, 28 августа он должен встретиться с представителями СМИ на пресс-конференции, где он объявит о своем решении.
Абэ занимает пост премьер-министра Японии с декабря 2012 года. Также он пребывал на этом посту в период с 2006 по 2007 год.
В СМИ отмечают, что он оставался на высшем правительственном посту в течение самого длительного непрерывного срока в истории Японии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии