Премьер-министр Японии: Олимпиаде 2021- быть

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга уверен, что к лету 2021 года пандемия коронавируса ослабит свои обороты, мир вернется к привычному ритму жизни и проведению в Токио Олимпийских и Паралимпийских игр ничего не помешает.
По его словам, это станет символом победы человечества над коронавирусом.
Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она была перенесена на год с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса.
По его словам, это станет символом победы человечества над коронавирусом.
Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она была перенесена на год с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии