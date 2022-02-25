Премьер-министр Ливии выступил против назначения нового временного правительства

07:48 23 Февраль Киев, Украина

Обращаясь к ливийцам, премьер-министр Абдул Хамди Дбейба, который был отправлен в отставку парламентом ранее в этом месяце, вновь заявил о своей настойчивости в том, что он передаст власть только избранному правительству.



Дбейба назвал любой план по установлению временного правительства «безрассудным» и «фарсом», который может привести к новым войнам. Он имел в виду продолжающиеся усилия Палаты представителей по утверждению нового правительства под председательством назначенного премьер-министром Фатхи Башаги.



«Я не соглашусь ни в какой форме передать (власть) хаосу», — сказал он. Выборы, по его словам, «являются единственным решением».



Ранее в этом месяце восточный парламент поручил Башаге, влиятельному бывшему министру внутренних дел из западного города Мисрата, сформировать новое временное правительство. На этой неделе он должен представить свой кабинет в парламент. Назначение Башаги было частью дорожной карты, предусматривающей проведение выборов в течение следующих 14 месяцев.



Дбейба назвал решение парламента «неудачным маневром», который спровоцирует «войну и хаос».



Он сказал, что вел переговоры со своими соперниками, чтобы избежать нынешнего тупика, но его усилия не увенчались успехом. Он обвинил командира Халифу Хафтара в разжигании «политического хаоса» в стране.



Немедленных комментариев со стороны Хафтара, который провел неудачное наступление на столицу Триполи в 2019 году от соперничающих ополченцев, не поступало.



Дбейба, который, как и Башага, родом из Мисураты, предложил план из четырех пунктов, предусматривающий одновременное голосование в парламенте и референдум по конституционным поправкам в конце июня, за которыми последуют Дбейба, который, как и Башага, родом из Мисураты, предложил план из четырех пунктов, предусматривающий одновременное голосование в парламенте и референдум по конституционным поправкам в конце июня, за которыми последуют президентские выборы после того, как новый парламент примет постоянную конституцию. Сроки президентских выборов он не назвал.



Первоначально президентские выборы были запланированы на 24 декабря, но они были отложены из-за разногласий между соперничающими фракциями по поводу законов, регулирующих выборы, и противоречивых кандидатов в президенты.

Законодатели утверждают, что мандат правительства Дбейбы истек 24 декабря.