Премьер-министр Канады заявил о начале третьей волны пандемии

10:37 07 Апрель Киев, Украина

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, правительство Канады вынуждено было пойти на радикальные меры и закрыть все начальные и средние школы.



Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



Школьники перейдут на дистанционное обучение до 18 апреля. Если эпидситуация в стране не улучшится, то этот срок будет продлен. В Торонто сегодня сосредоточено наибольшее количество школьников в стране - 247 000.



"Текущие обстоятельства требуют принятия трудных решений на местном уровне", - заявили в департаменте здравоохранения.



Премьер-министр Трюдо, в свою очередь, заявил, что эта волна будет "очень тяжелой". В том числе и потому, что в стране сейчас быстро растет число госпитализированных, особенно в отделениях интенсивной терапии.



"Весь мир сталкивается с очень серьезной третьей волной пандемии. А сейчас и Канада ", - сказал Трюдо репортерам в Оттаве.



За последнюю неделю суточный прирост больных ковидом в Канаде вырос до 5,2 тысяч. Сегодня туда уже доставили более 10 млн доз вакцины против ковида.