12:31 08 сентября Киев, Украина

В ходе первого визита в Индию премьер-министром Британии Риши Сунак обратится к главе правительства Индии Нарендре Моди с призывом оказать влияние на россию в ее войне против Украины.



Отмечается, что Сунак, который стал первым премьер-министром Британии индийского происхождения, направляется в Нью-Дели, чтобы принять участие в ежегодном саммите G20. Это его первое посещение Индии с момента вступления в должность.



Ожидается, что Сунак и Моди проведут двусторонние переговоры, в рамках которых будут обсуждать ход переговоров о торговом соглашении между странами.



Спикер премьер-министра Британии отметил, что Сунак будет использовать свою поездку в Индию для демонстрации поддержки Украины и для поощрения дальнейшей международной поддержки.



Тем не менее, некоторые аналитики считают, что Индия, несмотря на усилия Сунака, вряд ли примет более жесткую позицию по отношению к россии и ее вмешательству в Украину. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Индия заявила о своей нейтральной позиции по этому конфликту и не осудила россию публично, но также не оказала ей поддержку.



СМИ также отмечают, что в период войны Индия усилила торговые отношения с россией, особенно в нефтяной сфере, в условиях западных санкций против москвы.