Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль

09:16 19 октября Киев, Украина

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.



Визит продлится два дня. Сунак планирует посетить и другие страны Ближнего Востока.

"Смерть каждого мирного гражданина — это трагедия, а начиная с ужасного теракта, совершенного ХАМАСом, утрачено уже очень много жизней. Удар по больнице Аль-Ахли должен стать переломным моментом для всего мира, толчком к тому, чтобы избежать опасной эскалации конфликта. Я позабочусь о том, чтобы Соединенное королевство было в авангарде этих действий", - говорится в заявлении Сунака.

Премьер Британии планирует поговорить с израильским руководством о скором допуске гуманитарной помощи в Газу, а также об эвакуации застрявших там британских граждан.



Министр иностранных дел Королевства Джеймс Клеверли в ближайшие дни посетит Египет, Турцию и Катар.