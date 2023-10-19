Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак прибыл в Израиль, где планирует встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Херцогом.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
Визит продлится два дня. Сунак планирует посетить и другие страны Ближнего Востока.
Визит продлится два дня. Сунак планирует посетить и другие страны Ближнего Востока.
Премьер Британии планирует поговорить с израильским руководством о скором допуске гуманитарной помощи в Газу, а также об эвакуации застрявших там британских граждан.
Министр иностранных дел Королевства Джеймс Клеверли в ближайшие дни посетит Египет, Турцию и Катар.
Министр иностранных дел Королевства Джеймс Клеверли в ближайшие дни посетит Египет, Турцию и Катар.
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