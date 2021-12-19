Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания на должность

20:11 24 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня в Швеции лидер социал-демократов Магдалена Андерссон была избрана премьер-министром страны, став первой женщиной на этом посту . Она уходит в отставку из-за того, что Партия зеленых отказалась входить в состав нового правительства, написала Андерссон в Facebook .



Сегодня утром я была избрана премьер-министром с намерением сформировать коалиционное правительство с представителями социал-демократов и Партии зеленых. Партия зеленых объявила, что больше не желает входить в состав правительства. Каждой стороне должно быть позволено сделать свой выбор», – написала она.



Андерссон подчеркнула, что согласно Конституции коалиционное правительство должно уйти в отставку, если одна из партий покидает правительство. По ее мнению, Кабмин может уйти в отставку и в том случае, если новое правительство еще не вступило в должность.



«Несмотря на то, что парламентская основа кажется неизменной, вопрос о правительстве должен быть заново рассмотрен парламентом. Для меня это вопрос уважения, но я тоже не хочу возглавлять правительство, в котором есть основания сомневаться в его легитимности», – написала премьер Швеции.



Она добавила, что уже попросила президента Швеции принять ее отставку с поста премьера.



«Соглашения, которые я и моя партия заключили, будут действовать, если я стану премьер-министром, независимо от того, будет ли Партия Зеленых в правительстве или нет. Партия зеленых также объявила, что примет меня в качестве премьер-министра в социал-демократическом однопартийном правительстве... Я также объявила, что по-прежнему готова стать премьер-министром, но для социал-демократического однопартийного правительства», – написала Андерсон.



При этом The Local отмечает, что Андерссон подала в отставку после того, как Шведский парламент проголосовал за Оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные Шведские демократы.



Она добавила, что надеется снова попытаться стать премьер-министром как лидер однопартийного правительства.



«Существует конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, когда идет одна партия. Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет подвергнута сомнению», – заявила социал-демократка.