Премьер Новой Зеландии заявила, что уходит в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в начале февраля собирается покинуть свой пост.
Об этом сообщает Reuters.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает издание, 42-летняя Ардерн, сдерживая слезы, сказала, что это были тяжелые пять с половиной лет в должности премьер-министра.
Премьер заметила, что она — только человек, и ей нужно уйти.
Как отмечает агентство, в воскресенье, 22 января состоится голосование руководящей Лейбористской партии Новой Зеландии за избрание нового лидера, исполняющего обязанности премьер-министра до следующих всеобщих выборов. Срок полномочий Ардерн в должности лидера истекает не позднее 7 февраля, а всеобщие выборы состоятся 14 октября этого года.
Возглавляемое Ардерн правительство Новой Зеландии активно поддерживало Украину в противодействии российскому вторжению. В частности, в ноябре прошлого года премьер заявила о продолжении учений пехотных сил обороны Новой Зеландии для украинских военнослужащих в Великобритании. Кроме того, Ардерн пообещала большее финансирование на оборудование и запасы для украинской обороны, а также поддержку глобальной продовольственной безопасности в условиях войны.
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