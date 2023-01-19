Премьер Новой Зеландии заявила, что уходит в отставку

10:01 19 января Киев, Украина

Премьер-министр



Об этом сообщает Reuters. Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в начале февраля собирается покинуть свой пост.Об этом сообщает Reuters.

"Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в четверг ( 19 января — ред. ) сделала шокирующее заявление, что она "больше не в силах" продолжать руководить страной, и она уйдет в отставку не позже начала февраля и не будет добиваться переизбрания", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, 42-летняя Ардерн, сдерживая слезы, сказала, что это были тяжелые пять с половиной лет в должности премьер-министра.

"Этим летом я надеялась найти способ подготовиться не только к еще одному году, но и к другому сроку. Я не смогла этого сделать", - сказала чиновник на пресс-конференции.

Премьер заметила, что она — только человек, и ей нужно уйти.

"Политики тоже люди. Мы даем все, что можем, пока можем, а потом наступает время. И для меня оно наступило", — добавила Ардерн.

Как отмечает агентство, в воскресенье, 22 января состоится голосование руководящей Лейбористской партии Новой Зеландии за избрание нового лидера, исполняющего обязанности премьер-министра до следующих всеобщих выборов. Срок полномочий Ардерн в должности лидера истекает не позднее 7 февраля, а всеобщие выборы состоятся 14 октября этого года.



Возглавляемое Ардерн правительство Новой Зеландии активно поддерживало Украину в противодействии российскому вторжению. В частности, в ноябре прошлого года премьер заявила о продолжении учений пехотных сил обороны Новой Зеландии для украинских военнослужащих в Великобритании. Кроме того, Ардерн пообещала большее финансирование на оборудование и запасы для украинской обороны, а также поддержку глобальной продовольственной безопасности в условиях войны.