Премьер-министр Польши выступает за прекращение выдачи виз гражданам рф

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за прекращение выдачи виз гражданам россии, кроме гуманитарных.
Об этом он заявил 31 августа на пресс-конференции в Копенгагене, сообщает PolskieRadio24.
Глава польского правительства уверен, что визовые ограничения - "еще один и правильный инструмент давления на кремль".
Глава польского правительства уверен, что визовые ограничения - "еще один и правильный инструмент давления на кремль".
По его словам, сегодня россия является "агрессором, который убивает мирное население и совершает ужасные преступления в Украине".
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