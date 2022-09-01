Премьер-министр Польши выступает за прекращение выдачи виз гражданам рф

17:18 31 августа Киев, Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за прекращение выдачи виз гражданам россии, кроме гуманитарных.

Об этом он заявил 31 августа на пресс-конференции в Копенгагене, сообщает PolskieRadio24.



Глава польского правительства уверен, что визовые ограничения - "еще один и правильный инструмент давления на кремль".

“Я убежден, что вода камень точит и наши действия имеют смысл. Я не помню, чтобы в 1943 году кто-то из немецких туристов путешествовал, например, в Великобританию или другие страны свободного мира с туристической целью”, - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, сегодня россия является "агрессором, который убивает мирное население и совершает ужасные преступления в Украине".