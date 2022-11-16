Премьер-министр Нидерландов прокомментировал ракетный удар рф по Польше

Гибель двух человек в Польше из-за удара ракеты не произошла бы, если бы не массированные обстрелы рф по Украине.
Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя инцидент в своем Twitter.
Рютте вспомнил о встрече по поводу инцидента лидеров стран G7 и НАТО, которые присутствуют на саммите Группы двадцати на Бали, и что все призывают сначала выяснить факты и для этого поддержать расследование, которое начала Польша.
Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя инцидент в своем Twitter.
Рютте вспомнил о встрече по поводу инцидента лидеров стран G7 и НАТО, которые присутствуют на саммите Группы двадцати на Бали, и что все призывают сначала выяснить факты и для этого поддержать расследование, которое начала Польша.
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