Премьер-министр Нидерландов прокомментировал ракетный удар рф по Польше

12:41 16 ноября Киев, Украина

Гибель двух человек в Польше из-за удара ракеты не произошла бы, если бы не массированные обстрелы рф по Украине.

Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя инцидент в своем Twitter.

Рютте вспомнил о встрече по поводу инцидента лидеров стран G7 и НАТО, которые присутствуют на саммите Группы двадцати на Бали, и что все призывают сначала выяснить факты и для этого поддержать расследование, которое начала Польша.
 
"Очевидно одно: этого не произошло бы, если бы не ужасные ракетные удары рф против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину, которая обороняется от российской агрессии", - отметил он.