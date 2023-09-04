Премьер-министр Латвии объявил о своей отставке в связи с коалиционным кризисом

18:27 14 августа Киев, Украина

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своем намерении передать полномочия премьер-министра в связи с возникшим коалиционным кризисом.

Официальное заявление предполагается подать президенту страны 17 августа.

Эта информация была распространена новостным порталом Delfi.

В ходе брифинга, который состоялся 14 августа, Кариньш огласил свою решительную позицию относительно отставки.

Примечательно, что он высказал предложение своей политической партии о поиске подходящего кандидата на роль премьер-министра.

В период до окончательного утверждения нового руководства страны, настоящее правительство будет продолжать свою работу, функционируя в режиме временного управления.

Среди неформальных разговоров рассматривается вероятность того, что новым руководителем страны может стать член партии Кариньша из "Нового единства", в данном случае - министр по вопросам благосостояния Эвика Силиня.