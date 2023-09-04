Премьер-министр Латвии объявил о своей отставке в связи с коалиционным кризисом

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своем намерении передать полномочия премьер-министра в связи с возникшим коалиционным кризисом.
Официальное заявление предполагается подать президенту страны 17 августа.
Эта информация была распространена новостным порталом Delfi.
В ходе брифинга, который состоялся 14 августа, Кариньш огласил свою решительную позицию относительно отставки.
Примечательно, что он высказал предложение своей политической партии о поиске подходящего кандидата на роль премьер-министра.
В период до окончательного утверждения нового руководства страны, настоящее правительство будет продолжать свою работу, функционируя в режиме временного управления.
Среди неформальных разговоров рассматривается вероятность того, что новым руководителем страны может стать член партии Кариньша из "Нового единства", в данном случае - министр по вопросам благосостояния Эвика Силиня.
Официальное заявление предполагается подать президенту страны 17 августа.
Эта информация была распространена новостным порталом Delfi.
В ходе брифинга, который состоялся 14 августа, Кариньш огласил свою решительную позицию относительно отставки.
Примечательно, что он высказал предложение своей политической партии о поиске подходящего кандидата на роль премьер-министра.
В период до окончательного утверждения нового руководства страны, настоящее правительство будет продолжать свою работу, функционируя в режиме временного управления.
Среди неформальных разговоров рассматривается вероятность того, что новым руководителем страны может стать член партии Кариньша из "Нового единства", в данном случае - министр по вопросам благосостояния Эвика Силиня.
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