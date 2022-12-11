Премьер-министр Индии отказался встречаться с путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с главой кремлевского режима, после того как путин пригрозил применить ядерное оружие в Украине.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам осведомленных источников, Моди решил не проводить ежегодный личный саммит с путиным после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.
Как отмечается, отношения между Индией и россией остаются прочными, но трубить о дружбе на данном этапе может быть невыгодно для Моди, сказал высокопоставленный чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса.
Это будет второй раз с 2000 года, когда лидеры Индии и россии не проведут ежегодную личную встречу. Традицию установили с момента, когда отношения между странами были возведены в ранг стратегического партнерства.
Саммит, обычно проводимый в декабре, был отменен всего один раз – в 2020 году, в разгар пандемии.
Отмену саммита подтвердил спикер путина дмитрий песков.
Сообщается, что решение Индии об отмене встречи в декабре стало очевидным на региональном саммите, состоявшемся в сентябре в Узбекистане, когда Моди призвал путина стремиться к миру в Украине, сказал российский чиновник.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам осведомленных источников, Моди решил не проводить ежегодный личный саммит с путиным после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.
Как отмечается, отношения между Индией и россией остаются прочными, но трубить о дружбе на данном этапе может быть невыгодно для Моди, сказал высокопоставленный чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса.
Это будет второй раз с 2000 года, когда лидеры Индии и россии не проведут ежегодную личную встречу. Традицию установили с момента, когда отношения между странами были возведены в ранг стратегического партнерства.
Саммит, обычно проводимый в декабре, был отменен всего один раз – в 2020 году, в разгар пандемии.
Отмену саммита подтвердил спикер путина дмитрий песков.
Сообщается, что решение Индии об отмене встречи в декабре стало очевидным на региональном саммите, состоявшемся в сентябре в Узбекистане, когда Моди призвал путина стремиться к миру в Украине, сказал российский чиновник.
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