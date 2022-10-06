Премьер-министр Британии прокомментировала переговоры Украины и рф

Мирное соглашение с российской стороной не должно включать компромисс по украинским территориям.
Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс в ходе выступления на конференции правящей Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме в среду, 5 октября.
Трасс подчеркнула, что сейчас украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за безопасность Британии и демократию во всем мире. Поэтому, выразила уверенность политик, Украина победит в войне.
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