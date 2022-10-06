Премьер-министр Британии прокомментировала переговоры Украины и рф

08:17 06 октября Киев, Украина

Мирное соглашение с российской стороной не должно включать компромисс по украинским территориям.



Об этом заявила премьер-министр Британии Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс в ходе выступления на конференции правящей Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме в среду, 5 октября.

"Мы не должны поддаваться тем, кто хочет заключить соглашение, торгующее украинской территорией. Они предлагают заплатить жизнью украинцев за иллюзию мира. Мы будем стоять с украинцами, сколько бы времени это ни заняло", - сказала глава британского правительства.



Трасс подчеркнула, что сейчас украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за безопасность Британии и демократию во всем мире. Поэтому, выразила уверенность политик, Украина победит в войне.