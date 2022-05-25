Премьер Израиля привился бустерной дозой вакцины от COVID

18:57 20 августа Киев, Украина

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил третью, "бустерную", прививку от COVID и призвал всех граждан сделать третью прививку, чтобы победить штамм Дельта.

Инъекцию главе правительства сделали в больнице Меир в Кфар-Сабе, сообщает Israel Info.



49-летний премьер одним из первых воспользовался правом граждан категории 40+ на третью дозу вакцины.

"Если вы пойдете делать прививку третьей вакциной, мы можем предотвратить четвертую вакцинацию", - сказал Беннет.

Он также сказал, что победить штамм Дельта можно только при условии сотрудничества всех граждан.



По словам премьера, третью прививку смогут сделать все, у кого после второй уже прошло пять месяцев.